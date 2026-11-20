Đoàn đại biểu Thành ủy - Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố viếng đồng chí Phạm Đình Hoan. Ảnh: Văn Tuyến

Ngày 20-11, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (phường Hà Đông, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thành ủy - Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã viếng và tiễn đưa đồng chí Phạm Đình Hoan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây (cũ) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng tiếc thương đối với đồng chí Phạm Đình Hoan; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến.

Đồng chí Phạm Đình Hoan, sinh năm 1936, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây (cũ).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương ghi sổ tang. Ảnh: Văn Tuyến

Trong quá trình công tác, đồng chí Phạm Đình Hoan đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thủy lợi, HĐND và UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Đồng chí đã vinh dự được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.