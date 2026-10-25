Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Nam Ban Lâm Hà

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (đi đầu) cùng đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Nam Ban Lâm Hà

Đoàn công tác do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, làm trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (bìa phải) thăm hỏi đời sống, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Ban Lâm Hà

Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai và gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, cùng trú tại thôn Thanh Trì.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Ban Lâm Hà

Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, lắng nghe những chia sẻ về hoàn cảnh gia đình; đồng thời động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà được trao tận tay các gia đình thể hiện sự quan tâm, chia sẻ thiết thực, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cùng đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bìa trái) thăm hỏi đời sống, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Bên cạnh 2 hộ được đến thăm trực tiếp, đoàn công tác TP Hà Nội còn trao tặng 8 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn, giao UBND xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức trao đến các đối tượng. Qua đó, sự quan tâm, sẻ chia được lan tỏa rộng hơn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà là một trong những nội dung giàu ý nghĩa nhân văn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương, chăm lo đời sống người dân và phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các gia đình đến thăm

Năm 1976, những người con Thủ đô Hà Nội đã đến vùng đất Nam Ban Lâm Hà khai phá, lao động, xây dựng quê hương mới. Trải qua nửa thế kỷ, các thế hệ người dân đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, chung sức xây dựng vùng đất ngày càng phát triển. Tình cảm gắn bó giữa Hà Nội và Lâm Đồng vì thế không chỉ được thể hiện qua những dấu mốc lịch sử, mà còn tiếp tục được bồi đắp bằng những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.

Chương trình thăm hỏi, tặng quà góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa của dịp kỷ niệm 50 năm, khẳng định giá trị bền vững của tình đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình giữa Thủ đô Hà Nội với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng.