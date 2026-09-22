Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng quà cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam.

Tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đến thăm các em đang điều trị, ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sinh hoạt và động viên các em giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Dịp này, đoàn đã trao 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần đối với các em và gia đình trong dịp Tết Trung thu.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội Thiện Nhân. Hiện cơ sở đang chăm sóc, nuôi dạy 15 trẻ tự kỷ, hoạt động theo hình thức xã hội hóa với nguồn kinh phí từ sự đóng góp tự nguyện của phụ huynh.

Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, tìm hiểu tình hình chăm sóc, học tập và sinh hoạt của các em; đồng thời trao tặng nhiều phần quà Trung thu, góp thêm niềm vui và sự động viên tinh thần cho các em trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thăm, tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Thiện Nhân.

Chia sẻ với đội ngũ đang trực tiếp chăm sóc trẻ tại cơ sở, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong quá trình đồng hành cùng các em; mong muốn cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, tạo môi trường phù hợp để trẻ được quan tâm, hỗ trợ và phát triển tốt hơn.