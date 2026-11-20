Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của Học viện đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hoạt động đào tạo tại các trường Đảng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi mục tiêu không dừng lại ở việc trang bị kiến thức lý luận mà còn góp phần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ. Giá trị của mỗi bài giảng còn được thể hiện ở khả năng giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực vì nhân dân. Trong bối cảnh đất nước và thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ngày càng toàn diện. Bên cạnh nền tảng lý luận chính trị vững vàng, cán bộ cần có tư duy đổi mới, khả năng nắm bắt thực tiễn và năng lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động Học viện Chính trị khu vực III

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo thành phố mong muốn Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận với thực tiễn xây dựng Đảng, quản trị địa phương, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị Học viện tăng cường kết nối với các cơ quan, đơn vị của thành phố, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên nghiên cứu, tiếp cận thực tế, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển của Đà Nẵng. Qua đó, bổ sung nguồn tư liệu thực tiễn phong phú, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Thành phố luôn sẵn sàng phối hợp, trao đổi, tham vấn cùng Học viện nhằm tìm kiếm giải pháp đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển. Để cụ thể hóa định hướng hợp tác này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan chủ động làm đầu mối kết nối, thúc đẩy quan hệ phối hợp với Học viện ngày càng thường xuyên, chặt chẽ, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu cảm ơn

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động Học viện Chính trị khu vực III dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công tác. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố, PGS.TS Đoàn Triệu Long- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định Học viện sẽ tiếp tục cụ thể hóa những mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố bằng các chương trình phối hợp và hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công Hạnh