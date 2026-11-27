Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra thực tế Dự án Chợ đầu mối Hòa Phước.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết: Dự án CĐMHP là công trình trọng điểm của TP, được xây dựng trên địa bàn phường Hòa Xuân, có diện tích khoảng 29,8ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Theo quy hoạch, dự án bao gồm các khu chợ thủy sản, khu chợ thịt, khu nông sản rau củ quả, khu sơ chế, trung tâm đấu giá nông sản, sản phẩm OCOP được xây dựng đồng bộ với các công trình hạ tầng phụ trợ như: văn phòng làm việc, công trình dịch vụ, bãi đỗ xe, tường rào, cổng ngõ, hệ thống xử lý nước thải… Đây là dự án chợ bán buôn phân phối hàng nông sản cho cả thị trường TP, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và định hướng phục vụ xuất khẩu ra thị trường thế giới. Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án CĐMHP đã hoàn tất; đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (gồm tuyến cống hộp đi ngang dự án và tuyến đường tạm đi vào dự án) đã thi công hoàn thành.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ, qua quá trình theo dõi tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai dự án thì thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng chợ vẫn chưa thực hiện được. Để đảm bảo tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư Dự án CĐMHP, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP kiến nghị lãnh đạo TP có chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị liên quan như sau: giao UBND phường Hòa Xuân chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai và hoàn thành sớm việc điều chỉnh quy hoạch 1/500; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP hoàn thành công tác xác định khối lượng san lấp mặt bằng của dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP tổng hợp, xây dựng giá khởi điểm; hoàn thành điều chỉnh phương án đấu giá gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP thẩm định trình UBND TP phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giá đất, trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đúng tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP tại buổi khảo sát, kiểm tra thực tế dự án này vào ngày 13-11-2026.

Theo ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP, một trong những nguyên nhân làm chậm công tác xây dựng giá khởi điểm để tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư là do công tác điều chỉnh quy hoạch 1/500 Dự án CĐMHP do UBND phường Hòa Xuân đảm trách chưa được phê duyệt. Ngoài ra, theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Nguyễn Thị Thanh Hương, việc chưa đầu tư xây dựng đoạn đường khớp nối từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tuyến đường quy hoạch vào CĐMHP cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án này, đồng thời đề xuất giao nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư xây dựng đoạn đường này, sau đó, TP sẽ khấu trừ.

Trên cơ sở khảo sát, kiểm tra thực tế và ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình thống nhất điều chỉnh cục bộ về quy hoạch đối với đoạn đường khớp nối từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tuyến đường quy hoạch vào CĐMHP và sẽ đưa vào phương án tính giá để đấu giá chọn nhà đầu tư; đồng thời thống nhất giao nhà đầu tư đầu tư xây dựng đoạn đường này và sau khi hoàn thành xây dựng bàn giao cho địa phương quản lý, TP sẽ khấu trừ kinh phí xây dựng cho nhà đầu tư. Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng sớm trình hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ này trình UBND phường Hòa Xuân phê duyệt trước ngày 5-12-2026. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ về giá đất và trình Hội đồng thẩm định giá đất TP thông qua giá đất để đấu giá chọn nhà đầu tư trước ngày 30-12-2026 và trình UBND TP phê duyệt trước ngày 5-1-2027; sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP tiến hành đấu giá đất CĐMHP theo đúng quy định và hoàn thành đấu giá trước ngày 15-2-2027.