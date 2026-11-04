Lãnh đạo TP Đà Nẵng khảo sát các tuyến đường đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, hiện nay, qua rà soát trên địa bàn thành phố chưa đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Để chủ động trong công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, Sở đề xuất tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào trong Quỹ tên đường của thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khảo sát thực tế tuyến đường đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Việc lấy tên danh nhân có công với đất nước, địa phương để đặt tên đường được lấy trong Quỹ tên đường của thành phố Đà Nẵng; đảm bảo các quy định tại Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND thành phố về ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc lựa chọn một tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước; bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hạ tầng, quy hoạch phát triển đô thị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng phương án và đưa vào dự thảo hồ sơ Nghị quyết đặt tên đường năm 2026 đề xuất đặt tên cho tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc mang tên Phan Văn Khải. Đường có chiều dài 5.720m, mặt cắt rộng 33m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m). Đây là tuyến đường trục chính huyết mạch của thành phố, có quy mô mặt cắt ngang lớn, vị trí quan trọng kết nối hướng trung tâm đô thị mới của thành phố. Tuyến đường bảo đảm tính hiện đại, lâu dài và hoàn toàn tương xứng với tầm vóc, công lao to lớn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chọn tuyến đường ĐT605, đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 409, đặt tên cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Cùng với đó, qua khảo sát thực tế và các đợt đề xuất trước đây của UBND xã Hòa Tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chọn tuyến đường ĐT605, đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 409, đặt tên cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Đây là tuyến đường thuộc địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông. Trên tuyến đường này có tuyến đường đặt tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng là cha ruột của cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường có chiều dài 4.000m, mặt cắt rộng 26m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với định hướng lựa chọn các tuyến đường theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bảo Nam