Lãnh đạo TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Tại thôn Làng Gạch, xã Trà Liên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh dự ngày hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh tặng hoa chúc mừng thôn Làng Gạch.

Thôn Làng Gạch hiện có 280 hộ với 1.186 nhân khẩu, gồm 5 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Co chiếm 93,83%. Kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước, cây lâm nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ.

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Ban Công tác Mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại ngày hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh trao quà cho 6 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 10 hộ nghèo, cận nghèo. UBND xã Trà Liên khen thưởng 5 gia đình tiêu biểu, đồng thời trao quà động viên học sinh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng các đại biểu dự ngày hội tại thôn Thăng Phước.

Cùng thời điểm, tại thôn Thăng Phước, xã Việt An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cùng dự có Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội.

Thôn Thăng Phước được thành lập từ ngày 1-7-2026 trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Nhị Phú, An Lâm và Phú Toản, với 596 hộ, 2.252 nhân khẩu. Dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhân dân trong thôn vẫn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống và chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã gieo sạ 162ha lúa vụ Đông Xuân, 65ha lúa vụ Hè Thu và trồng, chăm sóc hơn 220ha rừng keo. Các mô hình sản xuất, kinh doanh và sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm phát triển.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo người nghèo được duy trì. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi hội, đoàn thể cũng phát huy vai trò trong vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Thăng Phước đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân tương ái.

Đồng thời, chú trọng chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các trường hợp khó khăn; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cấp ủy, chính quyền xã Việt An cần tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ khu dân cư thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng các đại biểu tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao 10 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Việt An khen thưởng 3 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.