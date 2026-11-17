Tham dự sự kiện này có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan.

Sau một thời gian dài gián đoạn, sự kiện tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa phước đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong hành trình phát triển dự án này, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn và quyết tâm phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các bên liên quan để từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc tiếp tục triển khai dự án. Tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước sở hữu lợi thế về vị trí, cảnh quan mặt nước và khả năng kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian đô thị đa chức năng trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án.

Với quy mô khoảng 170,7ha, dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị hiện đại, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và các công trình công cộng trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và tiện ích, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng không gian sống của TP Đà Nẵng…

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư, ông Trương Đình Trung – Phó Chủ tịch HĐQT FUTA Group nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc thực hiện các nghĩa vụ đối với dự án theo quy định của pháp luật. Sau Lễ tái khởi động, Chủ đầu tư và Công ty CP Bất động sản FUTA Land (Đơn vị phát triển dự án) sẽ tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các điều kiện cần thiết và tiếp tục triển khai Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật.

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu cam kết triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong đó, việc rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị triển khai dự án. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Chủ đầu tư cùng Đơn vị phát triển dự án hướng đến việc cụ thể hóa các cam kết bằng kế hoạch và hành động trong từng giai đoạn, từng bước đưa dự án tiếp tục phát triển một cách bài bản, hiệu quả và bền vững… Phát biểu tại Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam cho biết dự án này có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven vịnh Đà Nẵng nhưng đã trải qua nhiều năm gián đoạn với những khó khăn, vướng mắc phức tạp.

Các máy móc, phương tiện tham gia thi công tại Lễ tái khởi động dự án.

Việc dự án chậm triển khai không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn lực đầu tư mà còn tác động đến cảnh quan đô thị, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong thời gian qua, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, chống lãng phí, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đối với Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, với sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan của TP Đà Nẵng, công tác tháo gỡ đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Đặc biệt, trong tháng 8-2026, TP đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tạo cơ sở để Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước triển khai dự án theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại Lễ tái khởi động dự án.

“Lễ tái khởi động hôm nay vì vậy không chỉ là sự kiện của một doanh nghiệp mà còn là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của TP Đà Nẵng trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển”, đồng chí Lê Quang Nam nhấn mạnh. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng mở và những động lực tăng trưởng từ hạ tầng chiến lược, dịch vụ, du lịch, thương mại, logistics và các mô hình kinh tế mới. Trong quá trình đó, TP không chỉ cần thêm các dự án đầu tư mà cần những dự án thật sự có chất lượng, có bản sắc và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. TP kỳ vọng Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước không đơn thuần là một khu phát triển bất động sản, mà từng bước trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, đáng sống, có giá trị kiến trúc và môi trường hài hòa với không gian đô thị hiện hữu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tái khởi động dự án.

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Chủ đầu tư và Đơn vị phát triển dự án tập trung vào 3 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất, phải đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh mạch trong quá trình triển khai dự án lên hàng đầu, đặc biệt là quan tâm xử lý thỏa đáng, đúng pháp luật những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thứ hai, phải biến quyết tâm tái khởi động dự án thành kế hoạch và kết quả có thể kiểm chứng, nhất là xác định rõ từng giai đoạn triển khai dự án, tập trung nguồn lực tài chính, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ dự án đã đặt ra. Thứ ba, phải coi chất lượng đô thị là giá trị cốt lõi và lâu dài trong quá trình triển khai dự án khi nằm ở vị trí đặc biệt bên vịnh Đà Nẵng.

Về phía chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan chủ động hướng dẫn, phối hợp, giải quyết kịp thời các thủ tục và vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định, không để công việc chậm trễ vì thiếu phối hợp hoặc đùn đẩy trách nhiệm…

PHÚ NAM