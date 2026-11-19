Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), sáng 19/11, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh đến thăm, chúc mừng Sở GD&ĐT cùng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Mai Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động ngành Giáo dục; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp GD&ĐT. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý; chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị nhà trường hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, học tập.

Ngành cần chủ động triển khai các nhiệm vụ mới như đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phát triển giáo dục STEM/STEAM, xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa; tăng cường kết nối với các tổ chức khoa học, hội nghề nghiệp để tổ chức hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm, sáng tạo và nâng cao chất lượng các sân chơi STEM, Robotics cho học sinh.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cần phát huy vai trò tham mưu trong xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thành phố mong muốn toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh Tạ Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố.

Thay mặt ngành Giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Việt Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố. Đồng thời khẳng định, ngành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.