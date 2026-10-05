Lãnh đạo tỉnh và hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ dự Lễ chào cờ tháng 10

Sáng 5-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Dự lễ có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, các phường khu vực Nha Trang… cùng hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ chào cờ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự lễ chào cờ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ các phường khu vực Nha Trang tham dự lễ chào cờ.

Nữ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham dự lễ chào cờ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự lễ chào cờ.

Lễ chào cờ tháng 10 là dịp để các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức hội; tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ qua các thời kỳ. Đồng thời, khẳng định niềm vui, niềm tự hào, ý chí và quyết tâm của phụ nữ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự lễ chào cờ.

Phát biểu tại lễ chào cờ, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, những năm qua, phụ nữ Khánh Hòa đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hội đã xác định rõ phương hướng phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ, chung sức xây dựng tỉnh Khánh Hòa phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng xác định những mục tiêu lớn: Đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, trở thành một cực tăng trưởng cao của cả nước; nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến xây dựng một Khánh Hòa hiền hòa và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga phát biểu tại lễ chào cờ.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Trong quá trình ấy, phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực quan trọng, đồng thời là những người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tập trung thực hiện 5 quyết tâm lớn: Phát huy nội lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế; tiên phong trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động học tập, thích ứng với thời đại mới; chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quê hương ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trình diễn bài hát “Tự nguyện".

Khánh Hòa đang bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, sức mạnh đoàn kết của phụ nữ Khánh Hòa và tinh thần “bản lĩnh - trí tuệ - sáng tạo - khát vọng vươn lên”, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương.