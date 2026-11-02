Lãnh đạo tỉnh và gần 600 cán bộ, giáo viên, học sinh dự Lễ chào cờ tháng 11

Sáng 2-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ tháng 11 với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Dự lễ có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng tham dự lễ chào cờ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 600 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Khắc Hà tham dự Lễ chào cờ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Lễ chào cờ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ, viên chức của sở tham dự Lễ chào cờ.

Các cán bộ, viên chức, giáo viên tham dự Lễ chào cờ.

Gần 600 cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng, cùng hát Quốc ca, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Hướng về ngày Nhà giáo việt Nam 20-11, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy giáo vĩ đại của dân tộc và tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ nhà giáo đã thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam; đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục Việt Nam.

Cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường 2 tháng 4.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã được hun đúc, là biểu tượng văn hóa sáng ngời, tốt đẹp, là đạo lý cao cả, thiêng liêng thấm sâu vào nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Ngày 20-11 hằng năm đã trở thành ngày hội lớn của ngành Giáo dục, là dịp để toàn xã hội tri ân và tôn vinh những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài, tận tụy với sự nghiệp “trồng người”.

Ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy - học tiếp tục được đầu tư; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng cao về số lượng và chất lượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển.

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 01, ngày 3-10-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai thực hiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; xây dựng văn hóa học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp...

Các cán bộ, giáo viên tham dự Lễ chào cờ.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 07, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Mỗi thầy giáo, cô giáo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, phong cách nhà giáo, tình yêu nghề nghiệp; nỗ lực phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy để mỗi thầy giáo, cô giáo thật sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, xứng đáng hơn nữa với nghề cao quý được cả xã hội tôn vinh.

Quang cảnh Lễ chào cờ.