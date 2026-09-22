Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tiếp Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc

Toàn cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi tiếp.

Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc do đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc làm Trưởng Đoàn.

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn…

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Hầu Á Huy cùng Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc do đồng chí Hầu Á Huy làm Trưởng Đoàn.

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Anh, việc Lạng Sơn được lựa chọn tổ chức VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV là niềm vinh dự của tỉnh. Đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp để các cơ quan kiểm sát hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và hợp tác, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương biên giới, cùng xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa các địa phương biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, củng cố tin cậy, tăng cường giao lưu và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai bên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Anh cho biết, Lạng Sơn có hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây, có hệ thống cửa khẩu quan trọng và là một trong những đầu mối giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc và ASEAN. Vì vậy, tỉnh luôn xác định tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc là một trọng tâm trong công tác đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc.

Thời gian qua, Lạng Sơn và các địa phương Trung Quốc đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, cửa khẩu, giao thông, du lịch, văn hóa và giao lưu Nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, kiểm sát hai nước, nhất là tại các địa phương biên giới, có ý nghĩa ngày càng thiết thực. Phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng sẽ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Anh tin tưởng rằng, qua Hội nghị lần này và chuyến thăm, làm việc tại Lạng Sơn, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan kiểm sát hai nước nói chung, giữa VKSND tỉnh Lạng Sơn và VKSND tỉnh Quảng Tây nói riêng, sẽ tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn và đại biểu dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc thay mặt Đoàn cảm ơn lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã dành thời gian đón tiếp nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV, tại tỉnh Lạng Sơn.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước thời gian qua, trong đó đáng chú ý cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc Hầu Á Huy cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội nghị lần thứ IV giữa VKSND hai nước được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc Hầu Á Huy tin tưởng, thời gian tới sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát, giữa các cơ quan thực thi pháp luật, giữa các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày được tăng cường, củng cố và phát triển hơn; từ đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và giữ gìn môi trường biên giới hòa bình, ổn định; góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.