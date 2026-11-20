* Tại xã Cái Nước, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Châu Nam Trung, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao tặng Nhà giáo Châu Nam Trung phần quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình của ngày Hiến chương nhà giáo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ của Nhà giáo Châu Nam Trung đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh nhà.

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, từ Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (giai đoạn trước năm 2003) đến Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2003-2016), đồng chí Châu Nam Trung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc.

Đặc biệt, trong hơn một thập kỷ là lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần trực tiếp vào việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên của tỉnh.

Với những cống hiến xuất sắc đó, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp tâm huyết của Nhà giáo Châu Nam Trung cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh.

Trao tặng phần quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến Nhà giáo Châu Nam Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh: Nền tảng vững chắc mà các thế hệ nhà giáo đi trước dày công vun đắp là tài sản quý báu để ngành giáo dục và công tác đào tạo cán bộ của tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Nhà giáo Châu Nam Trung luôn mạnh khoẻ, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhà giáo Châu Nam Trung khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Nhà giáo Châu Nam Trung trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn cho lĩnh vực giáo dục, động viên con cháu và Nhân dân địa phương chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà giáo Châu Nam Trung nhân dịp 20/11.

* Tại phường Bạc Liêu, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Trần Vĩnh Thuận và Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Năm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng tri ân và trao tặng phần quà của tỉnh đến Nhà giáo Ưu tú Trần Vĩnh Thuận.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, tâm huyết của hai nhà giáo đối với sự nghiệp "trồng người".

Đồng chí cũng thông tin nhanh về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh hiện nay, trong đó có việc thành lập và vận hành Quỹ Khuyến tài Đất Mũi nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao tặng phần quà của tỉnh đến Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn các nhà giáo với kinh nghiệm quý báu sẽ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho ngành giáo dục và là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh noi theo.

Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Năm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ giáo chức đã nghỉ hưu.