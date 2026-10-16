Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tỉnh Fukushima

Quang cảnh buổi tiếp xã giao - Ảnh: H.L

Bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa giữa các địa phương hai nước giữ vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác đa phương diện.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội và vị trí địa lý của địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định, Quảng Trị và Fukushima có nhiều nét tương đồng, nhất là thế mạnh về nông nghiệp, kinh tế biển, thủy hải sản và định hướng phát triển du lịch hòa bình.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, tiêu biểu là việc tỉnh đã khảo nghiệm thành công giống lúa hạt tròn của Nhật Bản, bước đầu xuất khẩu sang một số thị trường và hướng tới xuất khẩu trở lại Nhật Bản. Bên cạnh đó, các sản phẩm nông sản đặc trưng của Quảng Trị như cà phê chè Khe Sanh có lịch sử hàng trăm năm cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu cũng đang từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng tiềm năng liên kết chế biến và tiêu thụ.

Chia sẻ về giá trị lịch sử và khát vọng hòa bình của mảnh đất Quảng Trị-nơi từng gánh chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Cầu Hiền Lương-vĩ tuyến 17 là biểu tượng trường tồn cho ý chí quật cường và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là điểm tương đồng sâu sắc với tinh thần yêu chuộng hòa bình của Nhân dân Nhật Bản nói chung và phong trào hòa bình tại tỉnh Fukushima nói riêng.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi cùng ông Goto Katsuhiko, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima - Ảnh: H.L

Hướng tới các sự kiện lớn thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong muốn phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng và Hội Hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Fukushima kết nối các đoàn nghệ thuật, giao lưu văn hóa nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2027 tổ chức tại tỉnh, cũng như tham gia Lễ hội Vì Hòa bình định kỳ.

Tỉnh cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếng Nhật, trao đổi lao động và y tế; đồng thời đang tích cực xúc tiến các điều kiện để sớm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Quảng Trị, tạo “mái nhà chung” gắn kết Nhân dân hai địa phương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng quà lưu niệm là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh cho đại diện đoàn công tác - Ảnh: H.L

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và ấm áp của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Goto Katsuhiko bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nhân dân Việt Nam anh hùng. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Fukushima cho biết, hiện có đông đảo người Việt Nam đang học tập tại Đại học Fukushima và làm việc, thực tập trong ngành nông nghiệp tại địa phương.

Bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp thanh bình, thiên nhiên tươi đẹp của Quảng Trị, ông Goto Katsuhiko khẳng định sau chuyến công tác, Hội sẽ tích cực thảo luận với các tổ chức nông nghiệp, cơ sở đào tạo tại Fukushima nhằm thiết lập kênh kết nối chặt chẽ, thúc đẩy giao lưu thanh niên, lao động nông nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai tỉnh ngày càng hiệu quả, thực chất.