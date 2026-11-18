Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân - Ảnh: T.Đ

Phiên tiếp công dân được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường có công dân đăng ký tham gia.

Quang cảnh phiên tiếp dân của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Tại phiên tiếp của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 7 trường hợp đủ điều kiện tiếp công dân theo quy định.

Công dân tham gia phiên tiếp dân của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Các công dân kiến nghị, phản ánh về các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; thủ tục đăng ký quyền sở hữu công trình gắn liền với đất thuê và việc triển khai dự án khu sinh thái; phương án bồi thường, hỗ trợ do ngừng sản xuất, kinh doanh và bố trí mặt bằng kinh doanh; việc đính chính thông tin về năm mất và xem xét công nhận liệt sĩ. Trong đó, một số vụ việc đã được các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cho công dân.

Công dân tham gia phiên tiếp dân của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức trực tiếp - Ảnh: T.Đ

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi, làm rõ các nội dung công dân kiến nghị, phản ánh - Ảnh: T.Đ

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, làm rõ các nội dung công dân kiến nghị, phản ánh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các kiến nghị, phản ánh của công dân - Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung kiến nghị, phản ánh, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương liên quan báo cáo, làm rõ về quá trình giải quyết và đề xuất hướng xử lý tiếp theo để giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì phiên tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Các công dân tham gia phiên tiếp dân do đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời, làm rõ các kiến nghị, phản ánh của công dân - Ảnh: T.Đ

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân và báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương và cơ quan có thẩm quyền khẩn trương rà soát, xác minh, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân - Ảnh: T.Đ

Tại phiên công tiếp công dân của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh không có trường hợp công dân đăng ký tiếp dân.