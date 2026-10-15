Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026

Tại phiên tiếp công dân của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy có 11 công dân đăng ký tiếp dân. Trong đó, 4 công dân có đơn đăng ký trước khi phiên tiếp dân diễn ra. Qua xem xét hồ sơ vụ việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy-cơ quan thường trực tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy hướng dẫn, trả lời cho công dân.

Đối với 7 trường hợp công dân đăng ký trực tiếp vào ngày diễn ra phiên tiếp công dân, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy giao Tổ giúp việc 822 (Tổ giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân) tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân - Ảnh: T.Đ

Tại phiên tiếp của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 15 trường hợp đăng ký tiếp công dân. Trong đó, có 5 trường hợp công dân đủ điều kiện tiếp công dân theo quy định.

Công dân tham gia phiên tiếp dân của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Các nội dung vụ việc công dân đăng ký tiếp dân liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; việc thực hiện dự án về lĩnh vực khoa học và công nghệ; giải quyết phương án kết nối giao thông, đầu tư xây dựng đường gom dân sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (cũ). Trong đó, có một số vụ việc đã được các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cho công dân.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các kiến nghị, phản ánh của công dân - Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe công dân trình bày các nội dung vụ việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương liên quan báo cáo, làm rõ về quá trình giải quyết cũng như hướng giải quyết tiếp theo để xử lý dứt điểm các vụ việc.

Quang cảnh phiêp tiếp công dân của đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân và báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương liên quan, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giao các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền khẩn trương rà soát, xác minh, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên tiếp công dân của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Ảnh: T.Đ

Tại phiên công tiếp công dân của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có 2 trường hợp đăng ký tiếp công dân. Cán bộ thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn các trình tự, thủ tục, nơi có thẩm quyền giải quyết vụ việc nhằm giúp công dân thực thi các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.