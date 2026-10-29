Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: Đức Hòe

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Đàm Hòa, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Đàm Thành và Đại đức Thích Nguyên Phong, đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Hiệp, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; cùng Tăng Ni trong đoàn đại biểu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có bà Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa; ông Hồ Việt Anh, Trưởng phòng Tôn giáo và Tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh; ông Dương Đình Nhiệm, Trưởng phòng Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng, Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện các cơ quan hữu quan đồng tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Hiệp báo cáo thông tin đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc - Ảnh: Đức Hòe

Tại buổi gặp mặt, Đại đức Thích Nguyên Hiệp đã khái quát một số thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07-11-2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đoàn Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tham dự đại hội gồm 16 vị.

Bà Vũ Thị Hương phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Hương thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến chư tôn đức và các thành viên trong đoàn đại biểu; cũng như mong muốn đoàn đại biểu tham dự đại hội tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào thành công chung của đại hội.

Thượng tọa Thích Tâm Chính cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Thượng tọa Thích Tâm Chính thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đoàn đại biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành dành cho Phật giáo Thanh Hóa. Thượng tọa khẳng định sự quan tâm, động viên ấy là nguồn khích lệ để chư tôn đức và các thành viên trong đoàn hoàn thành tốt trách nhiệm khi tham dự đại hội.

Thay mặt đoàn đại biểu, Thượng tọa bày tỏ quyết tâm tham dự đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 tại TP.HCM.