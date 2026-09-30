Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình đang thờ cúng nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho gia đình đang thờ cúng nữ Liệt sỹ Nguyễn Thị Oánh.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Tuế, đang thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Oánh; gia đình ông Trần Văn Cẩn, đang thờ cúng Liệt sĩ Trần Thị Thẹp và gia đình ông Nguyễn Văn Phước, đang thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Đức Toàn cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho gia đình đang thờ cúng nữ Liệt sỹ Trần Thị Thẹp.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng chí Nguyễn Đức Toàn khẳng định, sự hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ cách đây 60 năm là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường của thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho gia đình đang thờ cúng nữ Liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận.

Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới các gia đình, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ những kỷ niệm, tư liệu và câu chuyện về các liệt sĩ, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống các gia đình có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống để sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, trân trọng và biết ơn.

Đón nhận món quà tri ân tình nghĩa, đại diện các gia đình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tỉnh và địa phương tới các gia đình chính sách; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, bảo quản chu đáo các tư liệu, kỷ vật về các liệt sĩ, quan tâm giáo dục con cháu về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó nỗ lực cố gắng trong học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng và đổi mới quê hương.