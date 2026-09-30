Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình đang thờ cúng nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ
Nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026), chiều 30/9, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình đang thờ cúng nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Đảng ủy phường Hà Nam, phường Phù Vân.
Đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Vũ Mạnh Phu (Tổ dân phố 4, phường Hà Nam), đang thờ cúng Liệt sĩ Vũ Thị Phương; ông Nguyễn Quốc Hiền (Tổ dân phố Mạnh Tiến, phường Phù Vân), đang thờ cúng Liệt sĩ Phạm Thị Lan.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng đã thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Đồng thời, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện các gia đình bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo tỉnh, địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lanh-dao-tinh-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-dang-tho-cung-nu-liet-sy-dan-quan-phao-260930173001644.html