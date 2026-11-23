Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã tham quan Khu trưng bày nghệ thuật với chủ đề “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa”, nơi tái hiện sinh động chặng đường phát triển và vị thế của ngành thủy sản địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tham quan không gian trưng bày của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tại sự kiện.

Tiếp đó, đồng chí đến thăm khu vực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, ghi nhận không khí rộn ràng, phấn khởi của đông đảo người dân và du khách.

Tại Khu quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trải nghiệm quy trình chế biến cùng các đầu bếp, nghệ nhân và thưởng thức những món ăn đặc sắc được sáng tạo từ nguồn nguyên liệu trứ danh của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Đồng chí đánh giá cao sự tinh tế, khéo léo trong nghệ thuật ẩm thực, xem đây là cách quảng bá trực quan, hấp dẫn nhằm nâng tầm giá trị đặc sản Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trực tiếp trải nghiệm chế biến món ăn cùng các đầu bếp, nghệ nhân tại Khu quảng diễn ẩm thực tôm, cua Cà Mau.

Trong chuyến tham quan, đoàn đến thăm Không gian trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm; Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày triển lãm, thương mại sản phẩm OCOP.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tình hình kinh doanh, lắng nghe những chia sẻ từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nghệ nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu con tôm lớn nhất tại Festival Tôm Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại sự kiện.

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan các không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, hoạt động văn hoá, ẩm thực và vui chơi giải trí trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị; đồng thời lưu ý Ban Tổ chức tiếp tục bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và môi trường cảnh quan, góp phần lan toả mạnh mẽ các giá trị của Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), đồng thời khẳng định thương hiệu tôm Cà Mau trong hành trình vươn tầm quốc tế./.