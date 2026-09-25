Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khánh thành tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh và đại diện các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp…

Tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn được xây dựng tại vị trí cửa ngõ của Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Tòa nhà được thiết kế hiện đại với kiến trúc mở và không gian làm việc thân thiện với môi trường. Tòa nhà được đầu tư đồng bộ với các hạng mục chức năng phục vụ hoạt động điều hành, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khách hàng như khu vực lễ tân, phòng trưng bày sa bàn dự án, phòng hội thảo đa năng, hệ thống phòng họp đạt tiêu chuẩn...

Đại diện Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu về phối cảnh sa bàn từng phân khu trong Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn là trung tâm điều hành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Tại đây, các bộ phận, phòng ban chuyên môn của Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn sẽ triển khai vận hành, quản lý hoạt động toàn bộ Khu công nghiệp, qua đó đảm bảo hoạt động đầu tư, sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đạt hiệu quả cao nhất, cũng như thực hiện đúng các quy định trong hoạt động đầu tư khu công nghiệp.

Tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn trong Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển của khu công nghiệp. Theo đó, sau hơn 2 năm triển khai thi công, đến nay, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển hạ tầng và xúc tiến đầu tư.