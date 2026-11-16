Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân 96 năm ngày truyền thống

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban, sở, ngành.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác vận động nguồn lực an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã huy động hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 28.000 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Riêng năm 2026 xây dựng thêm 1.106 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo những kết quả, vướng mắc trong hoạt động MTTQ các cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026” huy động hơn 191 tỷ đồng; nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai đạt 549 tỷ đồng.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh với hơn 182.000 văn bản đến, gần 29.000 văn bản điện tử được xử lý, phát hành. Fanpage Mặt trận Nghệ An thu hút hơn 206.000 người theo dõi, tiếp nhận trên 155.000 lượt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ hơn 450.000 lượt người dân tiếp cận các nền tảng số.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp đã thực hiện 2.696 cuộc giám sát, tổ chức 627 hội nghị phản biện xã hội và tiếp nhận hơn 2.000 ý kiến góp ý.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển chung của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, trong công tác bầu cử, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vai trò của Mặt trận được thể hiện rõ nét.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, Nghệ An đang đứng trước yêu cầu phát triển rất lớn, với mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Riêng năm 2027, Trung ương giao chỉ tiêu tăng trưởng 11%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục củng cố, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong toàn hệ thống; coi đoàn kết là mục tiêu, phương châm xuyên suốt trong mọi hoạt động, đoàn kết vì sự phát triển.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới được triển khai thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt trận các cấp cần chủ động tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Việc thực hiện các chủ trương phát triển phải gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên để hạn chế những vướng mắc, khiếu kiện phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chủ động tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách, bảo đảm sát thực tiễn và có tính khả thi.

Đồng thời, phát huy vai trò đầu mối trong huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động an sinh, nhân đạo; tiếp tục nhân rộng chương trình nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, chủ động chuẩn bị nguồn lực ứng phó với thiên tai.

Đặc biệt, nhân dịp Tuần lễ Văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An và kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị Mặt trận phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản của quê hương. Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, công chức, người lao động làm công tác Mặt trận trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.