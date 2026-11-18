Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, sự phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có vai trò hết sức quan trọng. Thông qua công tác phối hợp, Mặt trận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội, cùng chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường phối hợp với UBND tỉnh trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo UBND tỉnh đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cấp, ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.