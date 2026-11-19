Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (đứng thứ 7 từ phải qua) cùng Đoàn công tác thăm, tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, ngành đã đạt nhiều thành tích tích cực trong các kỳ thi, nổi bật là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng đến Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn mong muốn, trong năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững thành tích, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến và gặt hái được thành công.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Quang Trí phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thay mặt ngành GD&ĐT, Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, khẳng định ngành sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT và đồng chí Trần Thanh Đức, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Đức, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và ngành GD&ĐT; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp, cống hiến và tâm huyết của các đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà qua các thời kỳ.