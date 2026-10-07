Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chùa Khmer nhân lễ Sene Dolta
Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 7/10, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và bà con Khmer tại nhiều địa phương trong tỉnh.
* Đoàn công tác do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ tại chùa Đầu Nai và chùa Cao Dân, xã Tân Lộc.
Tại các nơi đến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi và bà con dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành.
Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các vị chức sắc, sư sãi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quà đến đại điện chùa Cao Dân.
Các vị chư tăng chùa cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá.
* Tại phường Giá Rai, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng tại chùa Mới và chùa Cũ Giá Rai.
Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều thăm hỏi, ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào Khmer; biểu dương vai trò các vị sư trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, giữ gìn bản sắc văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Dịp này, đoàn công tác tỉnh và địa phương trao quà chúc mừng đến Ban Quản trị, Ban Hoằng pháp, các vị chư tăng, sư sãi tại các chùa.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lanh-dao-tinh-tham-chuc-mung-cac-chua-khmer-nhan-le-sene-dolta-a133040.html