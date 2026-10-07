Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chùa Khmer nhân lễ Sene Dolta

* Đoàn công tác do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ tại chùa Đầu Nai và chùa Cao Dân, xã Tân Lộc.

Tại các nơi đến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi và bà con dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng tại chùa Đầu Nai.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đen trao quà cho người có uy tín và gia đình chính sách.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các vị chức sắc, sư sãi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đoàn công tác do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Cao Dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quà đến đại điện chùa Cao Dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, trao quà cho gia đình chính sách.

Đồng chí Huỳnh Hảnh, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lộc, trao quà của Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lộc đến đại diện chùa Cao Dân.

Các vị chư tăng chùa cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá.

* Tại phường Giá Rai, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng tại chùa Mới và chùa Cũ Giá Rai.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều tặng quà chúc mừng đến Ban Trị sự chùa Mới Giá Rai.

Đồng chí Lê Thanh Triều tặng quà chúc mừng đến Ban Trị sự chùa Cũ Giá Rai.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều thăm hỏi, ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào Khmer; biểu dương vai trò các vị sư trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, giữ gìn bản sắc văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh và địa phương trao quà chúc mừng đến Ban Quản trị, Ban Hoằng pháp, các vị chư tăng, sư sãi tại các chùa.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Nhung tặng quà Ban Quản trị chùa và vị sư trụ trì chùa Cũ Giá Rai.

Đại đức Danh Ngọc Phúc, Trụ trì chùa Cũ Giá Rai, phát biểu cảm ơn đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã quan tâm, đến thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Sene Dolta.