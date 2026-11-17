Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh toàn dân; thực hiện các chương trình an sinh xã hội và huy động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo…

Đại diện lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ảnh: N.H

Đồng thời mong rằng thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm giám sát các chính sách của HĐND các xã, phường, đặc khu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phản biện xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp - Ảnh: N.H

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Ảnh: N.H

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và an sinh xã hội…