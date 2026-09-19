Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trịnh Đức Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Pháp. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu dự buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí nhấn mạnh, Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, sản xuất điện tử và xuất khẩu quan trọng của Việt Nam; ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, logistics và năng lượng sạch.

Tỉnh hiện có 249 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2026, tỉnh thu hút thêm trên 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp.

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư Pháp có năng lực, nhu cầu hợp tác; ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, môi trường và logistics.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn được hỗ trợ quảng bá, đưa sản phẩm đặc trưng, nhất là chè Thái Nguyên, tiếp cận thị trường Pháp và châu Âu, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp hợp tác, đầu tư trên địa bàn.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, kết nối Thái Nguyên với các địa phương, cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và du lịch, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.