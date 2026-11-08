Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

* Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chỉnh sửa vòng hoa trước khi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dâng hương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dâng hương.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gần 13 nghìn người con ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh.

Các đạo biểu và đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu của tỉnh đến dâng hương tại Đền thờ Đội Cấn - người thủ lĩnh kiên trung của Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917.

* Trước đó, tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhtại Nhà truyền thống Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhtại Nhà truyền thống Tỉnh ủy.

Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

* Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đến dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm, xã Phú Lương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dâng hương Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh.

Đền Đuổm là nơi thờ Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh, vị danh tướng thời Lý có nhiều công lao bảo vệ biên cương, giữ gìn bình yên cho đất nước và Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh và các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Đoàn đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương; bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.

* Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, dẫn đầu Đoàn đại biểu đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm và tri ân sự hy sinh cao cả của 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915. Đêm Noel 24/12/1972, trong khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam, các chị, các anh đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh thỉnh chuông.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Sự hy sinh của những người con ưu tú đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đoàn dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, văn minh.

* Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dẫn đầu Đoàn đến dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), phường Vạn Xuân.

Đồng chí Bùi Văn Lương dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế.

Tại Đền thờ Lý Nam Đế, đồng chí Bùi Văn Lương cùng các thành viên Đoàn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Đức vua Lý Nam Đế – người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc, lập nên Nhà nước Vạn Xuân năm 544, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Lương dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế.

Đền thờ Lý Nam Đế là địa chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với thân thế, sự nghiệp của vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

* Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dẫn đầu Đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn (xã Phủ Thông) và Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu (xã Cẩm Giàng).

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và Đoàn đại biểu đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Đinh Quang Tuyên cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn là nơi yên nghỉ của 224 liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu, các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu kính cẩn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động dâng hương thể hiện lòng thành kính, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.