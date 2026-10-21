Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tri ân Đức Hoàng đế Lý Nam Đế

Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng Đoàn công tác dâng hương tri ân Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Lý Nam Đế tên thật là Lý Bôn, còn gọi là Lý Bí, sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi (năm 503). Ông quê ở làng Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay thuộc phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Năm 542, Lý Bí tập hợp hào kiệt, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi quân Lương, giành quyền tự chủ cho đất nước.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương tri ân Đức Hoàng đế Lý Nam Đế

Ngày 12 tháng Giêng năm 544, ông lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thiên Đức, đặt quốc hiệu Vạn Xuân, thể hiện khát vọng về một đất nước độc lập, thái bình, thịnh trị, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Vương triều Tiền Lý gắn với quá trình đấu tranh bảo vệ nền tự chủ của đất nước trong thời kỳ Bắc thuộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đông đảo nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tri ân công lao của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế và các tướng sĩ; cầu mong quốc thái, dân an, đất nước thái bình, nhân dân hạnh phúc.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần đấu tranh bất khuất của các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.