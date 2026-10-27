Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tri ân các bậc tiền bối cách mạng và Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở ATK Định Hóa. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh và đền thờ Đội Cấn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương dâng hương tưởng niệm.

Sau lễ viếng tại đây, tỉnh Thái Nguyên lập 5 đoàn đại biểu đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa và các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử trên địa bàn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích lịch sử địa điểm đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình.

Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đăng Bình dẫn đầu đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng).

Đoàn do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dẫn đầu đến dâng hương tưởng niệm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế tại Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lý Nam Đế, phường Vạn Xuân.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đoàn do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Lương dẫn đầu đến dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa, danh thắng quốc gia đền Đuổm (xã Phú Lương).

Đoàn do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn (xã Phủ Thông) và Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu (xã Cẩm Giàng).

Tại các nơi đến dâng hương, dâng hoa, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa quê hương Thái Nguyên vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Theo dự kiến, vào tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026) kết hợp khai mạc Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.