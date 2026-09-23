Lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu tại xã Văn Lang

Đồng chí Lường Đức Thắng trao quà cho thiếu nhi xã Văn Lang.

Tại chương trình, đồng chí Lường Đức Thắng gửi lời chúc Trung thu vui tươi, đầm ấm tới thiếu nhi; động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, vâng lời thầy cô giáo và cha mẹ.

Dịp này, Đoàn công tác trao tặng 20 suất quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Văn Lang, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Những món quà Trung thu mang lại niềm vui cho trẻ em xã Văn Lang.

Những phần quà được trao là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo đời sống, tạo điều kiện để trẻ em, nhất là những em còn nhiều khó khăn, được đón Trung thu ấm áp, yêu thương.