Lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu tại xã Văn Lang
Chiều 23-9, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Văn Lang.
Tại chương trình, đồng chí Lường Đức Thắng gửi lời chúc Trung thu vui tươi, đầm ấm tới thiếu nhi; động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, vâng lời thầy cô giáo và cha mẹ.
Dịp này, Đoàn công tác trao tặng 20 suất quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Văn Lang, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.
Những phần quà được trao là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo đời sống, tạo điều kiện để trẻ em, nhất là những em còn nhiều khó khăn, được đón Trung thu ấm áp, yêu thương.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/lanh-dao-tinh-tang-qua-trung-thu-tai-xa-van-lang-3u7h4d1l