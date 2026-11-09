Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thúc tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hoàng kiểm tra hai dự án giao thông trọng điểm

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong có tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,11km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong. Đến nay, mặt bằng bàn giao cho nhà thầu đạt hơn 90% (5,54/6,11km). Tuy nhiên, vẫn còn 18 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao đất và 54 hộ chưa hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giá trị xây lắp thực hiện đạt khoảng 225 tỷ đồng, tương đương hơn 55% giá trị hợp đồng.

Phó Chủ tịch kiểm tra dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29

Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29, công trình có tổng mức đầu tư hơn 679 tỷ đồng, chiều dài 6,75km, quy mô 4 làn xe, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh. Dự án ảnh hưởng đến 727 hộ dân và 12 tổ chức với 950 thửa đất, tổng diện tích hơn 18,32ha. Đến nay, mặt bằng bàn giao đạt hơn 14,8ha, tương đương hơn 81%; tuy nhiên, giá trị xây lắp mới đạt hơn 50 tỷ đồng, gần 15% giá trị hợp đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ dự án Quốc lộ 24B còn chậm là mặt bằng bàn giao chưa liền mạch, nhiều vị trí còn vướng mắc. Một số hộ dân chưa thống nhất phương án xây dựng cầu vượt đường sắt, vị trí bố trí tái định cư và đơn giá, chính sách bồi thường. Đáng chú ý, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2022 có điều chỉnh giảm diện tích đất ở và đất vườn so với giấy chứng nhận cũ tại một số hộ, dẫn đến người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Thi công dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp còn vướng mắc, cần rà soát, nghiên cứu kỹ phương án, có giải trình thấu đáo để người dân hiểu và thống nhất. Riêng các trường hợp đã kiểm kê, yêu cầu hoàn thiện trong tháng 11, đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể trong tháng 12.

Đối với cửa hàng xăng dầu đường sắt bị ảnh hưởng bởi dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu giải quyết hài hòa giữa việc bàn giao mặt bằng thi công và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với việc doanh nghiệp đề xuất di dời vị trí, ông Nguyễn Công Hoàng yêu cầu UBND xã Sơn Tịnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch, ranh giới phù hợp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan và phối hợp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Công Hoàng nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

Đặc biệt, đối với Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh phải hoàn thành trong năm 2026, không để tiếp tục kéo dài. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án xử lý những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí đất tái định cư. Đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, có quy hoạch, phân lô, cắm mốc nhưng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải khẩn trương rà soát, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai xử lý dứt điểm.

Tổ công tác của tỉnh, các đơn vị chuyên môn và lực lượng Công an được đề nghị tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải quyết đất tái định cư, vận động người dân bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ thi công và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Vy