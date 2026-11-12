Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà các hộ dân thiệt hại nhà ở do lốc xoáy

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn chia sẻ những khó khăn, thiệt hại với các gia đình ở xã Long Phụng có nhà bị tốc mái do lốc xoáy. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tối 10/11, trận lốc xoáy cường độ mạnh bất ngờ quét qua thôn Đức Lợi (xã Long Phụng) làm 22 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ước khoảng 150 triệu đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa.

Đến thăm các gia đình có nhà bị tốc mái do lốc xoáy tại thôn Đức Lợi, đồng chí U Huấn chia sẻ với bà con những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời trao quà, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Long Phụng khắc phục nhà ở bị tốc mái do lốc xoáy gây ra. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình đời sống người dân; rà soát thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là các gia đình bị thiệt hại nặng, có hoàn cảnh khó khăn. Huy động các lực lượng giúp người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Long Phụng, đồng chí U Huấn yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.