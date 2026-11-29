Ông Nguyễn Đức Tâm (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đến kiểm tra tình hình mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, tặng quà Nhân dân xã Thiện Tín, xã Phước Giang.

Theo báo cáo, tại xã Thiện Tín, mưa lũ khiến 213 nhà dân bị ngập, hơn 2.400 hộ bị cô lập; sạt lở bờ sông Vệ tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa khu dân cư và các công trình thiết yếu.

Tại xã Phước Giang, mưa lũ khiến nhà của 613 hộ dân bị ngập, chia cắt; địa phương đã di dời 31 hộ đến nơi an toàn. Đến trưa 29/11, vẫn còn 81 hộ dân bị chia cắt do các tuyến đường ngập sâu.

Ông Nguyễn Đức Tâm (áo trắng), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đến thăm và động viên người dân vùng lũ lụt.

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên từng địa bàn, chủ động tham mưu các chủ trương, biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời và hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Lực lượng Công an hỗ trợ các trường học dọn dẹp sau lụt.

Riêng xã Phước Giang cần khẩn trương vệ sinh môi trường, bảo đảm nước sạch, thuốc điều trị và phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Đối với điểm sạt lở bờ sông Vệ ảnh hưởng đến Di tích quốc gia Trường Lũy, cần phối hợp đánh giá, nghiên cứu phương án đầu tư bền vững, bảo đảm an toàn khu dân cư, hạ tầng giao thông gắn với bảo tồn di tích.

Lực lượng chức năng trợ các trường học dọn dẹp sau trận lụt.

Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao quà, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.