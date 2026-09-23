Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi đối thoại. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 150 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Sau hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý, tháo gỡ kịp thời. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Trong 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ cơ bản ổn định và phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao, nhiều dự án, công trình được khởi công xây dựng. Kết quả này cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.

Tỉnh Phú Thọ tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ. Trong năm 2026, tỉnh đã tổ chức 7 chương trình “Cà-phê doanh nhân” và đang triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh như thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Đô Thành kiến nghị về công tác hoàn thuế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanyang Digitech Vina kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động và bảo đảm an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xe buýt Daewoo Việt Nam nêu khó khăn trong tuyển dụng lao động có tay nghề, nhất là các vị trí hàn, sơn, lắp ráp và quản lý chất lượng ...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, cơ quan tỉnh Phú Thọ đã giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp; thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung kiến nghị của doanh nghiệp theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu đối với các sở, ban, ngành, địa phương là: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất; tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện đúng các cam kết đầu tư, giải ngân vốn đầu tư; thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, nói không với tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo tinh thần “chính quyền đồng hành-doanh nghiệp tin tưởng-cùng nhau phát triển”.