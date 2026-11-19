Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Chiều 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo; sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động dạy và học, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, sát thực tiễn; cùng đơn vị lựa chọn, phát huy kinh nghiệm tốt của các địa phương trước hợp nhất.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo phải làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp với xã, phường để giải quyết vấn đề cho nhà trường. Khai thác tốt dữ liệu đã có, đơn giản hóa cách thức xử lý công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ giáo viên, học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn về đội ngũ, trường lớp và nguồn lực theo thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà cùng Đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm (phường Trung Sơn) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026); 29 năm thành lập Trường (1997-2026) và 20 năm chuyển đổi sang mô hình trường công lập (2006-2026).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngô Thì Nhậm. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Được thành lập ngày 31/10/1997, tiền thân là Trường Phổ thông trung học Bán công thị xã Tam Điệp, đến ngày 24/10/2006, nhà trường được chuyển đổi sang mô hình trường THPT công lập và chính thức mang tên danh nhân văn hóa Ngô Thì Nhậm.

Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm hoạt động theo mô hình công lập, Trường THPT Ngô Thì Nhậm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với các dãy nhà cao tầng, phòng học, phòng thực hành, nhà đa năng và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác dạy, học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên rõ nét, thể hiện ở kết quả thi tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100%;…

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên nhà trường, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể sư phạm trong xây dựng môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đột phá phát triển giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.