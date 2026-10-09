Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Cà Mau trao đổi định hướng hợp tác phát triển giữa hai địa phương

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tỉnh uỷ Nghệ An với Tỉnh ủy Cà Mau để trao đổi về phương án hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Tỉnh uỷ Cà Mau đến thăm và làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Nghệ An tiếp tục có bước phát triển tích cực, mặc dù vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 9,75%, nằm trong kịch bản đề ra. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Nghệ An đặt quyết tâm đạt mức tăng trưởng khoảng 14,5% trong quý IV, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị.

Đoàn công tác Tỉnh uỷ Cà Mau dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách đạt khoảng 25.689 tỷ đồng, tương đương 110% dự toán năm. Tỉnh phấn đấu nâng tổng thu cả năm lên 35.000 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 80%, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, với tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 106.000 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ; vốn FDI đạt khoảng 2,47 tỷ USD.

Thời gian tới, Nghệ An tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm, mở rộng không gian phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Với tinh thần quyết tâm, đổi mới và hành động, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý, hợp tác của tỉnh Cà Mau để khai thác tốt hơn tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chúc mừng, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, Cà Mau là tỉnh cực Nam Tổ quốc, còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, quy mô dân số và kinh tế. Vì vậy, Cà Mau mong muốn tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận được sự chia sẻ và đồng hành của Nghệ An trong quá trình phát triển.

Đánh giá cao phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định những kinh nghiệm của Nghệ An là bài học quý để Cà Mau nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương.

Về hợp tác thời gian tới, Cà Mau đề xuất Nghệ An nghiên cứu xây dựng không gian văn hóa Nghệ An tại Cà Mau, góp phần giới thiệu hình ảnh đất và người xứ Nghệ đến du khách. Đồng thời, Cà Mau mong muốn được bố trí địa điểm phù hợp tại Nghệ An để quảng bá văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh. Hai địa phương có thể phối hợp xây dựng các không gian giới thiệu sản phẩm tại cơ sở lưu trú, điểm du lịch, qua đó tăng cường quảng bá và kết nối du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực giáo dục, Cà Mau mong muốn đẩy mạnh liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo và phát triển giáo dục đại học.

Tỉnh uỷ Cà Mau tặng quà lưu niệm đến Tỉnh uỷ Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị hai địa phương tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đặc biệt là cách thức đưa nghị quyết, chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm Cà Mau, nhất là khi các công trình giao thông và sân bay Cà Mau được nâng cấp, hoàn thiện, góp phần tăng cường kết nối, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương.

Tỉnh uỷ Nghệ An tặng quà lưu niệm đến Tỉnh uỷ Cà Mau. Ảnh: Phạm Bằng

Bày tỏ sự đồng tình cao với các định hướng hợp tác giữa Nghệ An và Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy tư tưởng, văn hóa Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai địa phương.

Đánh giá cao ý tưởng xây dựng không gian văn hóa Nghệ An tại Cà Mau và không gian văn hóa Cà Mau tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng đây là hướng đi thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người mỗi địa phương, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An và Cà Mau tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đề nghị hai tỉnh tiếp tục phối hợp nghiên cứu, thống nhất nội dung, quy mô, hình thức và lộ trình triển khai; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, bảo đảm hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.