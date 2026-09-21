Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia Đoàn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại nước CHDCND Lào

Dịp này, đoàn đã thăm: Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Toàn cảnh Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Việt Nam - Lào. Ảnh: Khánh Thục

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Trung tâm quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Ảnh: Khánh Thục

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn đại biểu Việt Nam đã nghe giới thiệu về kết quả triển khai Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào. Hệ thống quản lý dân cư của Lào được xây dựng trên nền tảng số, tích hợp các thông tin cơ bản của người dân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, nơi ở, quan hệ gia đình…, đồng thời kết nối với hệ thống thông tin địa lý (GIS). Việc số hóa dữ liệu dân cư theo từng địa bàn giúp cơ quan chức năng theo dõi biến động dân cư, kiểm tra, phát hiện dữ liệu trùng lặp, bất thường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Thủ tướng Thường trực Pham Gia Túc phát biểu. Ảnh: Khánh Thục

Dự án góp phần hỗ trợ Lào hiện đại hóa công tác quản lý dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đồng thời thể hiện sự hợp tác, hỗ trợ thiết thực giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào. Cùng với Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào là công trình do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ, nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở làm việc và điều hành của lực lượng Công an Lào. Dự án góp phần hỗ trợ Lào hiện đại hóa công tác quản lý dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đồng thời thể hiện sự hợp tác, hỗ trợ thiết thực giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào. Cùng với Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào là công trình do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ, nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở làm việc và điều hành của lực lượng Công an Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Xạ-lởm-xay Com-ma-xít phát biểu. Ảnh: Khánh Thục

Trung tâm được xây dựng với nhà làm việc 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 28.000 m², cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thiết bị hiện đại. Công trình được thiết kế phù hợp với quy hoạch, cảnh quan khu vực, đồng thời kế thừa các nét truyền thống văn hóa của Lào. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm Chỉ huy an ninh sẽ đáp ứng yêu cầu về nơi làm việc, điều hành, chỉ huy tập trung của Bộ Công an Lào, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Hội đàm. Ảnh: Khánh Thục

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa trước cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000 m², với không gian văn hóa - sinh thái và cảnh quan mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước. Công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, thể dục, thể thao của người dân, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và sân chơi cho thanh thiếu niên. Công viên cũng là địa điểm giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Khánh Thục

Với vị trí tại khu vực được quy hoạch trở thành một trung tâm đô thị của Thủ đô Vientiane, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam hướng tới trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và giáo dục, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại địa điểm cạnh Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn đại biểu Việt Nam khảo sát, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị khởi động dự án xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 50 ha. Theo định hướng, Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được định hướng trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, phù hợp với pháp luật Lào và các điều ước quốc tế có liên quan. Chương trình đào tạo dự kiến tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Lào như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và một số ngành phù hợp khác, góp phần mở rộng hợp tác giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường giao lưu giữa Việt Nam và Lào. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xây dựng đề án thành lập trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm Trung tâm Chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào. Ảnh: Khánh Thục

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tham gia một số hoạt động: Tham dự Hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Xạ-lởm-xay Com-ma-xít tại Văn phòng Chính phủ; Chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xi-xu-lít tại Văn phòng Trung ương Đảng; Chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon tại Văn phòng Chính phủ.

Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Sỏn-xay Sỉ-phăn-đon sau buổi chào xã giao. Ảnh: Khánh Thục

Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít sau buổi chào xã giao. Ảnh: Khánh Thục