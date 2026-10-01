Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh về sáp nhập điểm lẻ Tiến Sơn

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi đối thoại với phụ huynh. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 1/10, tại xã Quỳnh Tam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn xã Quỳnh Tam về giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Chủ trì hội nghị có ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, gồm Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện chính quyền xã Quỳnh Tam.

Tham gia đối thoại có đại diện phụ huynh của hơn 100 học sinh đang học tại Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Thẳng thắn, cầu thị

Việc tổ chức buổi đối thoại được diễn ra trong bối cảnh vẫn còn 137 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm lẻ Tiến Sơn.

Buổi đối thoại thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị, công khai và trách nhiệm, để các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học sinh được trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp. Đồng thời, thông qua đối thoại, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ những nội dung còn băn khoăn, thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi, sự an toàn và điều kiện học tập của các em học sinh thôn Tiến Sơn.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam báo cáo về quá trình thực hiện xóa bỏ điểm lẻ Tiến Sơn, sáp nhập về phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại buổi hội thoại, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn nhằm lắng nghe, trao đổi và giải đáp công khai các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chủ trương giải thể điểm lẻ Tiến Sơn. Các vấn đề được nhóm vào 6 nội dung chính gồm: bố trí học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu; cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, an toàn giao thông, tổ chức bán trú, chất lượng học tập và các chính sách hỗ trợ đối với học sinh.

Phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tham gia buổi đối thoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, buổi làm việc được tổ chức trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và cởi mở, nhưng phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật.

Mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các cháu. Vì thế thông qua hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bên trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, đúng quy định pháp luật; không để việc sáp nhập trường, điểm trường bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến chủ trương chung của Đảng, Nhà nước.

Theo thông tin từ UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn, trước đây thuộc Trường Tiểu học Tân Sơn, nay là Trường Tiểu học Quỳnh Tam, được xây dựng từ năm 1998 với 5 phòng học nhà cấp 4. Sau 28 năm sử dụng, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm học 2025 - 2026, điểm trường có 5 nhóm lớp với 166 học sinh.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại điểm trường lẻ Tiến Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Qua rà soát, cơ sở vật chất tại điểm lẻ Tiến Sơn không còn đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy và học theo quy định, tiềm ẩn mất an toàn đối với giáo viên và học sinh. Đây cũng là một trong những cơ sở để địa phương thực hiện phương án giải thể điểm lẻ, đưa học sinh về học tại điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Trong khi đó, cơ sở vật chất tại trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư khá đồng bộ. Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất. Trường hiện có 32 phòng học, các phòng chức năng, nhà ăn bán trú, nhà học đa năng cùng hệ thống trang thiết bị phục vụ dạy và học; được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Thời gian qua chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban giám hiệu và các thầy cô Trường tiểu học Quỳnh Tam cũng đã về từng gia đình phụ huynh để tuyên truyền, vận động cha mẹ sớm đưa con tới trường, lớp.

Ông Mai Văn Lam – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam cho biết, trước mắt, chính quyền xã sẽ vận động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí đưa đón học sinh tới trường (400 nghìn/em/tháng), đồng thời hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa cho học sinh Tiến Sơn với mức 500 nghìn đồng/em/tháng trong năm học 2026 – 2027.

Mong muốn giữ lại điểm lẻ để phục vụ học tập lâu dài

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thường (thôn Tiến Sơn) cho rằng, nếu điểm trường còn được duy trì, người dân sẵn sàng huy động nguồn lực xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa những hạng mục xuống cấp, tạo điều kiện để các cháu được học tập gần nhà.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh em Nguyễn Giá Thịnh, học sinh lớp 3, ghi nhận sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc đưa học sinh về điểm trường trung tâm với điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, bà cho rằng việc học sinh nhỏ tuổi phải di chuyển từ 7-12 km mỗi ngày đặt ra nhiều lo ngại về sức khỏe, tâm lý và an toàn giao thông.

Phụ huynh nêu ý kiến, nguyện vọng tại buổi đối thoại. Ảnh: Hồ Lài

Bên cạnh đó, chi phí đưa đón, ăn bán trú nếu kéo dài cũng có thể trở thành gánh nặng đối với các gia đình đông con, hộ nghèo, thậm chí ảnh hưởng đến nguy cơ duy trì việc học của các em. Từ đó, phụ huynh này đề nghị xem xét sử dụng các nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ đưa đón, bán trú để sửa chữa, cải tạo duy trì điểm trường Tiến Sơn.

Phụ huynh Nguyễn Văn Cường đề nghị làm rõ việc đầu tư cơ sở vật chất tại điểm trường trong những năm qua, trong đó nhiều thiết bị, hạng mục được phụ huynh đóng góp, đồng thời đặt vấn đề về các nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa trường học của địa phương trong giai đoạn trước.

Bên trong phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng tại điểm lẻ Tiến Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Đại diện một hộ dân đi kinh tế mới từ năm 1978 cũng bày tỏ mong muốn các cháu sớm được trở lại học tại địa bàn, đồng thời khẳng định bà con sẵn sàng góp công, góp sức sửa chữa phòng học nếu được cấp phép.

Một số phụ huynh khác đặt vấn đề chủ trương sắp xếp trường lớp, giảm đầu mối, sáp nhập bộ máy quản lý nhưng không tăng khoảng cách đi học cho học sinh, sáp nhập bộ máy quản lý. Bên cạnh những ý kiến trên, nhiều phụ huynh tiếp tục đặt ra các vấn đề liên quan đến phương án đầu tư, quản lý cơ sở vật chất và cách thức triển khai chủ trương sáp nhập. Nguyện vọng chung của phụ huynh là xem xét đầu tư điểm trường Tiến Sơn thành trường kiên cố với 5-6 phòng học và 2 phòng chức năng, phục vụ lâu dài cho con em trong thôn.

Mục tiêu cao nhất đảm bảo quyền lợi người học

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, điều khiến ngành Giáo dục trăn trở nhất hiện nay là việc một số học sinh điểm trường Tiến Sơn chưa đến trường. Nếu tình trạng này kéo dài, các em sẽ bị gián đoạn việc học, có nguy cơ hổng kiến thức và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Giáo dục tiểu học là cấp học bắt buộc, vì vậy việc bảo đảm để trẻ trong độ tuổi được đến trường không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng phân biệt rõ giữa việc sáp nhập trường và việc giải thể điểm lẻ. Sáp nhập trường nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất; còn việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn được xem xét trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu tổ chức dạy học theo chương trình mới. Vì vậy, đây là hai vấn đề có liên quan nhưng không đồng nhất.

Đối với việc chính quyền, ngành Giáo dục cùng các lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động phụ huynh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng mục tiêu trước hết là giải thích để người dân hiểu đúng chủ trương, quy định pháp luật và cùng tìm giải pháp phù hợp. Lực lượng Công an và các đoàn thể tham gia cũng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, không để xảy ra những vi phạm pháp luật đáng tiếc.

Giờ học của cô trò tại phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: Hồ Lài

Một vấn đề khác được ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh là yêu cầu giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học. Từ lớp 3, các em đã có thêm những môn học bắt buộc như Ngoại ngữ, Tin học; cùng với đó là Âm nhạc, Mỹ thuật, giáo dục thể chất và các hoạt động trải nghiệm. Ở lứa tuổi này, môi trường giao tiếp, tương tác với bạn bè và không gian vận động cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của trẻ. Điều này không thể đáp ứng đối với điểm trường quy mô nhỏ.

Kết luận hội nghị đối thoại, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho rằng, thời gian qua việc học sinh chưa đến trường cũng là điều khiến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành rất trăn trở.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận hội nghị đối thoại.

Việc tập trung học sinh về điểm trường chính nhằm tạo điều kiện để các em, kể cả học sinh ở những địa bàn xa trung tâm, được tiếp cận cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường giáo dục hiện đại. Theo ông, chủ trương sắp xếp điểm trường Tiến Sơn được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đề án 3805 của UBND tỉnh; các bước triển khai của địa phương cần được thực hiện đúng quy định.

Đối với những kiến nghị của phụ huynh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng chính quyền tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc học của trẻ em không nên trở thành điều kiện để giải quyết các kiến nghị của người lớn. Học sinh trong độ tuổi có quyền và nghĩa vụ đến trường; vì vậy, các em không nên phải nghỉ học trong khi những vấn đề của người lớn đang được xem xét, giải quyết.

Tỉnh Nghệ An sẽ bảo đảm nguồn kinh phí cho các chính sách hỗ trợ cần thiết học sinh thôn Tiến Sơn đến trường như xe đưa đón, bán trú. Ảnh: Hồ Lài

Tỉnh ghi nhận những khó khăn của phụ huynh khi đưa học sinh từ Tiến Sơn về điểm trường chính, đồng thời yêu cầu địa phương tổ chức đưa đón an toàn, hỗ trợ ăn trưa, bố trí giáo viên đi cùng xe và có thể điều chỉnh giờ học phù hợp. Những học sinh đã nghỉ học phải được hỗ trợ bổ sung kiến thức, không để việc gián đoạn ảnh hưởng lâu dài đến kết quả học tập.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh, tỉnh sẽ bảo đảm nguồn kinh phí cho các chính sách hỗ trợ cần thiết; các sở, ngành và đoàn thể phối hợp giải quyết vấn đề giao thông, an toàn đưa đón, tuyên truyền, vận động. Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp điểm trường là tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh; vì vậy, trong quá trình thực hiện, mọi giải pháp phải hướng đến việc bảo đảm an toàn, quyền được học tập và sự phát triển toàn diện của các em.