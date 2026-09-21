Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam hội kiến lãnh đạo Quảng Tây, Trung Quốc

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt năm 2026 tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Ngay sau khi nhập cảnh Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã hội kiến đồng chí Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Cùng dự hội kiến có đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc; lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo một số Sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh và lãnh đạo một số xã của tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh buổi hội kiến

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn sang tham dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt năm 2026. Đồng chí đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Quảng Tây và Lạng Sơn thời gian qua, đồng thời khẳng định Quảng Tây coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác với tỉnh Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhấn mạnh: Việc vận hành kênh đào Bình Lục tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc gắn với cửa khẩu thông minh sẽ là 2 kênh cùng bổ trợ cho nhau để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của hai bên.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hội kiến đồng chí Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Đồng chí đề nghị hai bên đẩy nhanh việc sớm thí điểm vận hành cửa khẩu thông minh, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ tại khu vực cửa khẩu, biên giới ngày càng hiện đại; tăng cường thông quan tiện lợi; Quảng Tây sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lạng Sơn trong thúc đẩy hợp tác quản lý cửa khẩu, thương mại, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; cùng nghiên cứu, triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm, góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao thương, đi lại và tăng cường kết nối giữa hai địa phương.

Đồng chí Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu tại buổi hội kiến

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ vui mừng khi đến thị Bằng Tường tham dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt năm 2026. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giữa Lạng Sơn với Quảng Tây thời gian qua. Đặc biệt, Lạng Sơn và Quảng Tây là hai địa phương láng giềng có quan hệ hợp tác thường xuyên, trực tiếp. Hai bên đã phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cửa khẩu, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong năm 2026, hai bên tiếp tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Hữu Nghị Quan; nghiên cứu Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường; thúc đẩy hoàn thiện Thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn đánh giá cao việc Quảng Tây duy trì tổ chức Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt qua nhiều năm. Lễ hội góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên, quảng bá hình ảnh địa phương và mở thêm cơ hội kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt, Lễ hội năm nay lần đầu tiên tổ chức cuộc thi livestream Phụ nữ Việt - Trung tỏa sáng - thương mại điện tử xuyên biên giới cùng hướng tới tương lai. Thông qua cuộc thi để phụ nữ 2 bên quảng bá giới thiệu nông sản của Lạng Sơn và Quảng Tây đến với người dân của 2 nước Việt Nam- Trung Quốc.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội kiến

Để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch; sớm hoàn thiện thủ tục ký kết Thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai giai đoạn thí điểm cửa khẩu thông minh, đồng bộ về hạ tầng, công nghệ, quy trình quản lý và tổ chức vận hành; kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa và đi lại hợp pháp của người dân. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các nội dung liên quan đến Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường. Đồng chí đề nghị phía Quảng Tây tiếp tục hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, nhất là nông sản của tỉnh Lạng Sơn tại các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại và các kênh phân phối phù hợp; cùng tạo thuận lợi theo quy định cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên. Thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới.

Kết thúc buổi hội kiến, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp thường xuyên, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nội dung hợp tác đã thống nhất; qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.