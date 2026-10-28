Lãnh đạo tỉnh làm việc với Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp

Trong 9 tháng qua, Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp và hội viên gắn với công tác an sinh xã hội. Các ban liên lạc cụm tích cực vận động kinh phí, trao học bổng, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cầu giao thông và các công trình dân sinh. Đồng thời, Hội tổ chức các chuyến thăm, làm việc với địa phương, hỗ trợ nguồn lực phát triển cộng đồng, chăm lo học sinh nghèo, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Hội cũng thông tin kế hoạch tổ chức Họp mặt đồng hương Đồng Tháp tại TP. Hồ Chí Minh mừng Xuân Đinh Mùi 2027 với chủ đề “Tình quê - Tình đất - Tình người”. Đây là dịp kết nối những người con Đồng Tháp xa quê, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương và huy động nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội kết nối doanh nghiệp trình bày mong muốn triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với các dự án: Khu kinh tế tuần hoàn Cồn Chính Sách, Khu du lịch Làng nghề, Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười - Gò Tháp…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Chí Cường thống nhất với kế hoạch tổ chức Họp mặt đồng hương Đồng Tháp tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí Ngô Chí Cường ghi nhận và tỉnh sẽ tập trung xem xét, ưu tiên những nội dung có tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Những vấn đề liên quan đến quy hoạch cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ. Trường hợp có nội dung chưa thống nhất, tỉnh sẽ trao đổi với doanh nghiệp để cùng tìm phương án phù hợp, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bên.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Chí Cường khẳng định, tỉnh Đồng Tháp luôn hoan nghênh và ủng hộ các nhà đầu tư có mong muốn gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, mọi hoạt động đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Tùy theo tính chất, lĩnh vực và quy mô của từng dự án, các cơ quan chức năng sẽ xem xét cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, tinh thần chung là những nội dung đã thống nhất thì phải quyết tâm triển khai, không để kéo dài do chần chừ hoặc nghiên cứu nhiều lần mà không có tiến triển. Tỉnh sẽ nỗ lực giải quyết nhanh các phần việc thuộc thẩm quyền, chủ động phối hợp, trao đổi với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Về phía doanh nghiệp, cũng cần thể hiện quyết tâm, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng các cam kết.