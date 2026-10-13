Lãnh đạo tỉnh làm việc với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội về quản lý, sử dụng các loại quỹ

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng các loại quỹ được giao quản lý gồm: Quỹ Khuyến học, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học tại buổi làm việc

Theo báo cáo, Quỹ Khuyến học tỉnh được thành lập năm 2018 theo quyết định của UBND tỉnh với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã 3 lần phát động ủng hộ quỹ vào các năm: 2018, 2025 và 2026. Cùng đó, thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực kết nối, vận động doanh nghiệp đồng hành, huy động nguồn lực trao học bổng cho học sinh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và học sinh đạt giải tại các kỳ thi. Hiện quỹ còn hơn 16 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng quỹ, hướng dẫn lựa chọn mô hình, lập dự án, thẩm định hồ sơ, giải ngân và thu hồi vốn đúng thời hạn, bảo toàn nguồn vốn. Lũy kế từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn vay từ quỹ đã hỗ trợ phát triển hơn 900 con trâu, bò và 44 ao cá; cải tạo, trồng mới 380 vườn cây ăn quả, cây lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Đối với Quỹ Vì người nghèo tỉnh, công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ được cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2026, quỹ tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng, chi gần 5,1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như thăm, tặng quà tết; xây dựng, bảo trì 5 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà ở... Tính đến ngày 11/10/2026, quỹ còn hơn 783 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Quỹ Cứu trợ trong 9 tháng đầu năm 2026 thu ủng hộ được gần 157 tỷ đồng (gồm số dư năm trước chuyển sang, các xã chuyển đến và thu ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 4); tổng chi từ quỹ 9 tháng đầu năm là hơn 103 tỷ đồng. Qua đó góp phần hỗ trợ kịp thời Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, sự cố, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình hoạt động, công tác quản lý, sử dụng các loại quỹ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 và thời gian tiếp theo.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhđề nghị Hội Khuyến học tỉnh đổi mới tư duy trong quản lý, sử dụng quỹ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; sớm hoàn thiện điều lệ và kiện toàn Hội đồng Quản lý quỹ.

Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, gắn hoạt động hỗ trợ với việc nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu biểu, phát triển chuỗi liên kết từ những hộ nông dân điển hình và sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đồng chí yêu cầu cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban chuyên môn đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, lan tỏa thông điệp, ý nghĩa của Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, huy động sự chung tay của cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ. Cùng với đó, tăng cường quản lý, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thu, chi; phối hợp, hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương triển khai hoạt động hỗ trợ người dân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả của các loại quỹ.