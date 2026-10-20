Lãnh đạo tỉnh làm việc với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội về một số nội dung nhiệm vụ, hoạt động

Trong chương trình, các đại biểu nghe báo cáo về tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dự kiến phương án sắp xếp nhân sự các ban cơ quan Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cơ quan các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Đại diện cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đến hiện tại, cơ quan Ủy MTTQ tỉnh và cơ quan các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đi vào hoạt động ổn định, trên các mặt công tác đều đạt được những kết quả nhất định, trong đó đã tham gia tích cực vào công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo (từ ngày 17/10 đến 18/11) năm nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo kế hoạch, các cơ quan thành viên cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà người nghèo tại các ngày hội đại đoàn kết; rà soát, giới thiệu các trường hợp đặc biệt khó khăn để vận động kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động kinh phí thực hiện chương trình Tết Nhân ái với chủ đề “Xuân biên giới” và tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân.

Đáng chú ý, kế hoạch đề ra chỉ tiêu mỗi cơ quan thành viên Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động ít nhất 50 suất quà hoặc thực hiện 1 công trình, phần việc thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế… Các xã, phường tổ chức ít nhất 2 hoạt động, phần việc trong tháng cao điểm; riêng các xã biên giới thực hiện hỗ trợ sinh kế cho 2 hoặc 3 gia đình.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, trong khuôn khổ chương trình làm việc, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã báo cáo kết quả tình hình tổ chức, hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Theo báo cáo, hội có 2 phòng chuyên môn (Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ - Phong trào) với 11 biên chế. Năm 2026, Hội CTĐ tỉnh được bố trí trên 5,3 tỷ đồng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay hội đã tích cực làm cầu nối, kết nối các tổ chức, cá nhân triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, góp phần đưa tổng giá trị nguồn lực nhân đạo được tiếp nhận và kết nối trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 59,2 tỷ đồng.

Quý IV/2026, hội tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; tham mưu kế hoạch, vận động nguồn lực và phối hợp tổ chức Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027…

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Cũng trong chương trình, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo một số nội dung, kế hoạch cụ thể của Hội Khuyến học tỉnh sau chương trình làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngày 13/10).

Cụ thể, về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Khuyến học, hội đã hoàn thành dự thảo và chuyển Sở Nội vụ. Với việc xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hội đã dự thảo chương trình và gửi đơn vị để trao đổi, thống nhất các nội dung trước khi triển khai…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến việc sắp xếp nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và điều kiện thực hiện chuyển đổi số… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp nhân sự bảo đảm phù hợp, đúng quy định; triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, cụ thể hóa nhiệm vụ quý IV/2026 theo hướng rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả; thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, kịp thời hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, tăng cường phối hợp vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động nhân đạo. Đối với những khó khăn, vướng mắc về tổ chức, nhân sự, điều kiện hoạt động... hội cần tổng hợp cụ thể, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí chỉ rõ, hội cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công trong kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; lồng ghép, kết nối các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của hội và kịp thời đề xuất những nội dung cần phối hợp, hỗ trợ.