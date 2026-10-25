Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

Các đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua); đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội (thứ 2 từ phải qua); đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (thứ nhất từ phải qua); đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ nhất từ trái qua) tham dự chương trình

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà

Trong không khí trang trọng, các đồng chí lãnh đạo 2 địa phương đã tham gia trồng cây lưu niệm và thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Hoạt động là một trong những dấu mốc ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, thể hiện sự trân trọng đối với chặng đường lịch sử đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về tương lai phát triển của vùng đất gắn liền với hành trình lập nghiệp của những người con Thủ đô trên cao nguyên Lâm Đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà

Công trình tại khu vực Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian cảnh quan mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội với tỉnh Lâm Đồng. Qua thời gian, cây lưu niệm sẽ tiếp tục sinh trưởng, tỏa bóng xanh, như hình ảnh về mối quan hệ bền chặt được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trồng cây lưu niệm Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà

Cách đây 50 năm, những người con Hà Nội đã đến Lâm Đồng xây dựng vùng kinh tế mới, mang theo khát vọng lập nghiệp, tinh thần lao động và ý chí vượt qua khó khăn. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, các thế hệ cư dân đã từng bước ổn định cuộc sống, khai phá tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cùng đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trồng cây lưu niệm tại Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà

Trải qua nửa thế kỷ, những dấu ấn của vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Truyền thống đoàn kết, tương trợ và tinh thần vượt khó của các thế hệ đi trước trở thành nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cùng đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình tại xã Nam Ban Lâm Hà

Việc trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình trong dịp kỷ niệm 50 năm vì vậy không chỉ mang ý nghĩa ghi dấu một sự kiện mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhớ về hành trình hình thành và phát triển của vùng kinh tế mới. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thêm trân trọng những đóng góp của lớp người đi trước, tiếp tục gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội tiếp tục được củng cố, mở ra những kỳ vọng mới trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Từ nền tảng nghĩa tình được vun đắp suốt 50 năm, 2 địa phương hướng tới tăng cường hợp tác, cùng xây dựng tương lai phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.