Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

Dự buổi tiếp tại Tỉnh ủy có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; tại UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị.

Các vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thông tin về kết quả tổ chức đại hội

Phát biểu tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Minh Nhật đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về kết quả tổ chức đại hội. Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 105 vị. Trong đó có 35 vị tham gia Ban Thường trực, 60 vị ủy viên và 10 vị dự khuyết.

Hòa thượng Thích Minh Nhật bày tỏ cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ Giáo hội trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên để Giáo hội tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt các hoạt động Phật sự, đồng hành cùng địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong các phong trào, hoạt động tại địa phương

Chúc mừng Ban Trị sự tổ chức thành công đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự

Đồng chí Bùi Thắng mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của Giáo hội trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Minh mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng; hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt các quy định, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ Giáo hội tổ chức đại hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại UBND tỉnh Lâm Đồng