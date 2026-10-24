Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thúc tiến độ hồ chứa nước Ka Pét

Chiều 24/10, đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai dự án hồ chứa nước Ka Pét tại xã Hàm Thạnh.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tại dự án hồ chứa nước Ka Pét, công trường nằm giữa khu vực rừng với địa hình đồi dốc, đất đỏ được đào mở thành những tuyến đường phục vụ thi công. Máy móc, xe ben cùng các phương tiện chuyên dụng được huy động vận chuyển đất đá, từng bước triển khai các hạng mục của dự án.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thi công tại dự án hồ chứa nước Ka Pét tại xã Hàm Thạnh vào chiều ngày 24/10.

Trực tiếp đi vào khu vực thi công giữa rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác trực tiếp đi vào khu vực thi công giữa rừng để kiểm tra thực tế, nghe báo cáo về tiến độ và những khó khăn phát sinh.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đơn vị liên quan, yêu cầu bám sát tình hình thực tế, chủ động tháo gỡ vướng mắc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ dự án.

Đoàn công tác kiểm tra tại dự án.

Theo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 2, dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 48 gói thầu. Trong đó, 42 gói thầu tư vấn. Một số gói thầu khác, gồm khai hoang, vệ sinh lòng hồ và lập phương án ứng phó thiên tai, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong quý II/2027.

Đối với hai gói thầu xây lắp chính, gói thầu số 25 thi công đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp đã hoàn thành. Gói thầu số 29 xây lắp toàn bộ công trình, trừ các hạng mục điện tại đầu mối, có giá trị hợp đồng hơn 486,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ ngày 26/6/2026 đến 18/12/2027. Hiện khối lượng thi công ước đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng.

Về nguồn vốn, kế hoạch năm 2026 của dự án là 272,222 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đạt 237,819 tỷ đồng, tương đương 87,4%.

Công tác kiểm kê thực tế đã hoàn thành đối với 119 hộ dân, hai tổ chức, một cộng đồng tín ngưỡng Lăng Cậu Hoa và 19 trường hợp có mộ.

Khu vực đang thi công dự án hồ chứa nước Ka Pét.

UBND xã Hàm Thạnh đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 102 trường hợp. Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 2 đã chuyển hơn 51,5 tỷ đồng cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 để chi trả cho các trường hợp này. Những trường hợp còn lại đang được các đơn vị phối hợp rà soát pháp lý, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Sau khi nghe báo cáo từ chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh dự án hồ chứa nước Ka Pét có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và kết nối hệ thống thủy lợi trong khu vực. Vì vậy, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng đến đâu, triển khai thi công và giải ngân đến đó; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần tăng cường hỗ trợ các đơn vị, khẩn trương xử lý những vướng mắc còn tồn tại, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Các đơn vị nổ lực thi công.

Cũng trong sáng ngày 24/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đi kiểm tra thực tế dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong cũ.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến nhận thấy, xây dựng kè bảo vệ bờ biển dài 2.532m. Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên xuống mái kè, khóa kè.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Đông – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 2 cho biết, dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (nay là xã Vĩnh Hảo) được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 195,8 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 2.532m, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của khoảng 530 hộ dân và 67 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống trong khu vực.

Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án.

Dự án được kỳ vọng góp phần ổn định đời sống người dân, bảo vệ các công trình công cộng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn tại đoạn từ lý trình K0+080 đến K0+465, dài 385m. Từ tháng 7/2025 đến nay, một số người dân làm nghề biển chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, đề nghị dịch chuyển tuyến kè vào sâu trong bờ để giữ lại bãi cát tự nhiên phục vụ việc kéo thúng, vá lưới và dựng chòi tạm.

Chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động người dân và điều chỉnh thiết kế nhằm giảm bất tiện trong sinh hoạt, sản xuất. Các giải pháp gồm hạ cao trình tường đỉnh kè và đường bộ hành 0,8m, điều chỉnh độ dốc mái kè, bổ sung rãnh thoát nước, triền kéo thúng và các hạng mục hỗ trợ khác. Dù vậy, vướng mắc mặt bằng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (nay là xã Vĩnh Hảo).

Theo báo cáo, gói thầu số 7 do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình thi công đã thực hiện được 2.147/2.532m kè. Trong đó, đoạn dài 1.932m đã hoàn thành cuối năm 2024; đoạn đầu tuyến dài 600m mới hoàn thành 215m, phần còn lại bị đình trệ do chưa có mặt bằng.

Kế hoạch vốn đã bố trí từ đầu dự án đến nay là 167.888 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay là 149.471/167.888 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Đông – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 2 cho biết, dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến khi hoàn thành sẽ bảo vệ công trình công cộng, đồng thời góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Góp phần hoàn chỉnh hệ thống công trình và đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần, giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực.

Các công nhân đang thi công tại dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị liên quan phân tích kỹ ưu điểm, hạn chế và tác động của từng phương án; đánh giá khả năng chống chịu thiên tai, mức độ bảo đảm an toàn công trình, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Vĩnh Hảo tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.