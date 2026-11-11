Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng theo dõi diễn tập thực binh phòng ngự bờ biển có bắn đạn thật ở Sơn Mỹ
Ngày 11/11, tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo Diễn tập “DT-26” Quân khu 7 tổ chức diễn tập thực binh phòng ngự khu vực bờ biển, phối hợp với lực lượng dân quân bắn đạn thật năm 2026.
Dự, theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.
Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh.
Cuộc diễn tập do Sư đoàn 302 thực hiện, với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển”, kết hợp diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp và thực binh của Trung đoàn 88.
Trong đó, Tiểu đoàn 4 được tăng cường hỏa lực, phối hợp với lực lượng dân quân thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hành bắn đạn thật.
Nội dung diễn tập được triển khai qua 3 giai đoạn, gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Các lực lượng đã thực hiện các nội dung cơ động, chiếm lĩnh trận địa, tổ chức phòng ngự, hiệp đồng tác chiến và sử dụng các loại hỏa lực tiêu diệt mục tiêu theo tình huống giả định.
Cuộc diễn tập lần này là kết hợp giữa huấn luyện, diễn tập với nghiên cứu khoa học quân sự, vận dụng và kiểm nghiệm những nội dung của đề tài khoa học cấp bộ “Trung đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển” do Học viện Lục quân thực hiện. Qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận chiến thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.
Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận nỗ lực của Sư đoàn 302 và các đơn vị tham gia đã triển khai công tác chuẩn bị toàn diện, chu đáo; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, linh hoạt. Quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân cơ động lực lượng và vũ khí trang bị được thực hiện đúng thời gian, quy định.
Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị với lực lượng vũ trang địa phương được triển khai hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn về thời tiết, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; các nội dung diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, kết quả quan trọng của diễn tập không chỉ là hoàn thành các nội dung theo kế hoạch mà phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng huấn luyện, trình độ tác chiến, khả năng phối hợp hiệp đồng và mức độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kết quả đề tài khoa học cấp bộ vào thực tiễn huấn luyện; tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện phương án chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương đã tặng quà chúc mừng, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lanh-dao-tinh-lam-dong-theo-doi-dien-tap-thuc-binh-phong-ngu-bo-bien-co-ban-dan-that-o-son-my-473869.html