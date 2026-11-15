Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Ngày 15/11, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Tổ dân phố Xuân An 2, phường Hàm Thắng, chung vui cùng cán bộ và nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Đây là dịp để cán bộ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và biểu dương những đóng góp của cộng đồng dân cư trong xây dựng địa phương.

Tổ dân phố Xuân An 2 hiện có 24 tổ nhân dân tự quản, với 1.451 hộ và 5.751 nhân khẩu. Năm 2026, dù chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính và biến động dân cư, khu dân cư vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Đại biểu và đông đảo bà con nhân đân Tổ dân phố Xuân An 2 tham dự chương trình.

Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 86,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,34%; hơn 75% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, bền vững. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì với 98,1% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Đáng chú ý, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 157 triệu đồng xây dựng 6 công trình đường bê tông và hệ thống thoát nước tại các tuyến hẻm.

Các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cùng Nhân dân Tổ dân phố Xuân An 2 đạt được.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý địa phương đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, bảo đảm việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa thực chất, khách quan.

Cùng với đó, duy trì các mô hình tự quản hiệu quả, tăng cường bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao 11 phần quà động viên Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố Xuân An 2 và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 14/11, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Tổ dân phố Đại Thiện, phường Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Bình Thuận.

Tổ dân phố Đại Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập khu phố Đại Thiện 1 và Đại Thiện 2, hiện có 1.284 hộ với 5.556 nhân khẩu, tổ chức thành 17 tổ tự quản.

Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trong đó cây thanh long là thế mạnh với khoảng 200ha, có 64,69ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; diện tích rau màu từ 6-9ha.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể tích cực vận động người dân tham gia phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường. Công tác phát triển Đảng đạt kết quả tích cực với 2/2 đảng viên được kết nạp, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu dân cư vẫn còn một số khó khăn do giá nông sản thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định và một số công trình giao thông triển khai chậm. Đời sống của một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và những đóng góp của Nhân dân địa phương.

Ông đề nghị phường Bình Thuận và Tổ dân phố Đại Thiện tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, phấn đấu xóa 2 hộ cận nghèo còn lại, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với thế mạnh kinh tế địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phát huy giá trị cây thanh long, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đồng thời, quan tâm phát triển nghề trồng mai vàng, nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham dự.

Ông Hồ Văn Mười cũng đề nghị địa phương vận động người dân chung tay cải thiện hạ tầng, hiến đất mở đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng, tăng cường vai trò giám sát, góp ý xây dựng chính quyền của Nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao quà chúc mừng khu dân cư và tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo phường Bình Thuận cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.