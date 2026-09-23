Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng tại hiện trường dự án

Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng báo cáo khó khăn công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Km 4 cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại diện doanh nghiệp dự án báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tình hình thi công tại dự án

Đại diện doanh nghiệp dự án báo cáo khó khăn liên quan đến công tác thi công đường gom tại khu vực xã Nhân Lý

Theo báo cáo, theo hợp đồng giữa nhà đầu tư và UBND tỉnh ký kết, đến tháng 12/2026, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ hoàn thành xây lắp đưa vào khai thác.

Về tình hình triển khai dự án, tính đến giữa tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được các xã, phường bàn giao 603/608 ha, đạt 99,2% diện tích, hiện trên tuyến còn 9 hộ chưa di chuyển; 53 vị trí đường gom, đường hoàn trả, nút giao IC 04, một số vị trí hạ tầng kỹ thuật và trạm dừng nghỉ chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác thi công xây lắp, dự án có 5 gói thầu; tính đến giữa tháng 9/2026, các nhà thầu đã thi công đạt 6,67/8,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu tại gói thầu EC01, EC04, nút giao IC04, hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục phụ trợ.

Về công tác giải ngân, trong năm 2026, dự án được phân bổ là 3 nghìn tỷ đồng, tính đến cuối tháng 9/2026, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giải ngân được khoảng hơn 1,517 nghìn tỷ đồng, tương đương 50,4% kế hoạch vốn phân bổ cho dự án.

Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà đầu tư đồng thời là nhà thầu thi công dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mắc mặt bằng bao gồm cả đường gom để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây lắp các hạng mục. Đồng thời, nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ khai thác đá để cung cấp cho công trình và bổ sung 1 vị trí đổ thải.

UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua cũng đã báo cáo khó khăn trong quá trình thực hiện thu hồi đất đường gom, nút giao IC04 và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng như: tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện trích đo các thửa đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư; cho phép UBND xã thay đổi vị trí cung cấp quỹ đất tái định cư để giao đất cho người dân; khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường chính thức…

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo giải pháp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại buổi kiểm tra dự án

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kết luận chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các vị trí còn vướng mắc, đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ tại dự án.

Đồng chí yêu cầu: Để khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các xã, phường rà soát lại các trường hợp còn vướng mắc thực hiện xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao dứt điểm diện tích mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư trước ngày 31/10/2026. Liên quan đến thực hiện công tác trích đo, các xã, phường rà soát lại từng trường hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/10/2026…

Đối với công tác giải ngân, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu theo quy định để giải ngân nguồn vốn được giao.

Về kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến vật liệu xây dựng, đồng chí giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu cho dự án đến khi thực hiện xong công tác xây lắp.