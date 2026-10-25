Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động tại Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Đến nay Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo có 77 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 10.187 tỉ đồng, trong đó 59 dự án đã đi vào hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu đạt khoảng 2.019,97 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 110,36 tỉ đồng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Hiện có khoảng 1.200 lao động đang làm việc tại các dự án. Tình hình triển khai xây dựng đề án và hiệp định thí điểm Khu KT-TM qua biên giới chung Lao Bảo-Đen-sa-vẳn được triển khai trên cơ sở chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và sự thống nhất cấp cao giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Viện Chiến lược phát triển xây dựng dự thảo đề án; Tổ công tác 626 làm việc với tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào (Cơ quan thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam) để trao đổi, thống nhất các nội dung cơ bản của đề án.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Nằm trong Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa ngõ giao thương quan trọng hàng đầu trên Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC), thời gian qua ghi nhận lưu lượng phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong 9 tháng năm 2026, có hơn 275 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 787 triệu USD. Tuy nhiên, áp lực giao thương tăng cao khiến hệ thống bến bãi, kho vận và hạ tầng giao thông kết nối khu vực cửa khẩu rơi vào tình trạng quá tải, gây nguy cơ ùn tắc và ảnh hưởng đến tốc độ thông quan.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình logistics thông minh; quy hoạch khoa học hệ thống bến bãi, khu vực kiểm soát phương tiện; phân tách rõ ràng giữa khu vực trung chuyển container, hàng hóa và khu vực đậu đỗ các phương tiện nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, các lực lượng chức năng, như: Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đạt hiệu quả trong thực hiện công việc chung.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiẻm tra thực địa tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Ảnh: Đ.V

Báo cáo tại buổi làm việc ngay sau khi kiểm tra thực địa cho thấy, các xã: Lao Bảo, Khe Sanh và Tân Lập sở hữu không gian kinh tế gắn kết chặt chẽ về giao thông, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Trong đó, xã Lao Bảo đóng vai trò cửa ngõ giao thương biên giới trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây; xã Khe Sanh là trung tâm dịch vụ, cà phê và du lịch; xã Tân Lập có tiềm năng lớn về nông, lâm nghiệp, quỹ đất phát triển và năng lượng.

Quang cảnh buổi làm việc với các xã Lao Bảo, Khe Sanh và Tân Lập - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với các xã Lao Bảo, Khe Sanh và Tân Lập - Ảnh: Đ.V

Trong 9 tháng năm 2026, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã nỗ lực duy trì sự ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao.

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Các dự án năng lượng tái tạo như Nhà máy điện gió Hải Anh đã đi vào vận hành thương mại, cùng nhiều công trình hạ tầng khác đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các địa phương, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Mỗi xã cần xác định những công trình, phần việc thật sự thiết yếu, cấp bách để đề xuất; đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, cần phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt để tránh lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng chung đến dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại lại nhân sự ở tất cả các xã, trường hợp xã nào thiếu nhân sự ở ngành, lĩnh vực nào cần sớm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.